قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن في زيارة مفاجئة لجمعية السيدة نفيسة لرعاية اليتيمات والمسنات بحلوان

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة لجمعية السيدة نفيسة لرعاية اليتيمات والمسنات بحلوان، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنات داخلها.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية، وغرف الفتيات للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة داخلها سواء للفتيات بنات مصر، أو السيدات كبار السن، وتوفير الحياة الكريمة لهن.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء الفتيات والاستماع لهن، حيث عبرن عن سعادتهن بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها  على لقاءهن والاستماع لهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تدخر جهدا في رعاية أبناء وفتيات مصر، وتوفير كافة سبل الرعاية والحياة الكريمة لهن، مطالبة الفتيات بالاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي والاجتهاد والتفوق في العلم والوزارة ستقدم كل الرعاية لهن.

وقد أجرت الدكتورة مايا مرسي جولات تفقدية لمتابعة أنشطة وخدمات الوزارة المختلفة في مدينة حلوان، حيث تفقدت مكتب تأهيل حلوان، ووحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

جنازة نبوي إبراهيم سعفان

تشييع جنازة نبوي ابن الراحل إبراهيم سعفان

هنادى مهنا

هنادي مهنا: لا توجد منافسة بين أبطال حكايات «ما تراه ليس كما يبدو».. خاص

عبد المجيد عبدالله

يتضمن 6 أغنيات.. تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبدالله الجديد

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد