وزيرة التضامن في زيارة مفاجئة لجمعية السيدة نفيسة لرعاية اليتيمات والمسنات بحلوان

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة لجمعية السيدة نفيسة لرعاية اليتيمات والمسنات بحلوان، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنات داخلها.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية، وغرف الفتيات للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة داخلها سواء للفتيات بنات مصر، أو السيدات كبار السن، وتوفير الحياة الكريمة لهن.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء الفتيات والاستماع لهن، حيث عبرن عن سعادتهن بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على لقاءهن والاستماع لهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تدخر جهدا في رعاية أبناء وفتيات مصر، وتوفير كافة سبل الرعاية والحياة الكريمة لهن، مطالبة الفتيات بالاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي والاجتهاد والتفوق في العلم والوزارة ستقدم كل الرعاية لهن.

وقد أجرت الدكتورة مايا مرسي جولات تفقدية لمتابعة أنشطة وخدمات الوزارة المختلفة في مدينة حلوان، حيث تفقدت مكتب تأهيل حلوان، ووحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.