126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
ديني

محمد شحتة

نشرت فضائية "سي بي سي" بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده يقولون: مـر، وهذا الأثر".

كما نشرت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر الشريف، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، ويلقي خطبة الجمعة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، متحدثا عن (كيفية الاحتفال بمولد المختار).

خطبة الجمعة اليوم

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانها إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالمسئولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وغرس القيم الأخلاقية التي تبني أجيالًا قادرة على تحمل الأمانة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد على مستوى الجمهورية ستلتزم بهذا الموضوع الموحد، ضمن خطتها الدعوية التي تهدف إلى نشر الوعي، وترسيخ القيم الوطنية والدينية، وتقديم خطاب ديني معتدل يعكس روح الإسلام السمحة.

افتتاحات المساجد

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (٨) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٤٥) مسجدًا من بينها (١١٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٣٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٥٨٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية إهريت – مركز إطسا غرب؛ ومسجد عبد الرازق بعزبة عبد الرازق بقرية الغرق – مركز إطسا.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد رشيد الجديد بقرية المسين – مركز الدلنجات.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد ديب حسين - مركز أبنوب.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القسيس - مركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة مطروح:
تم إنشاء وبناء مسجد الشيخ سنوسي بمنطقة حبلة رأس الحكمة.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بعزبة شريف – مركز منشأة القناطر.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد البدانية  بنجع الشهيد صلاح نصر بقرية الكلح شرق – مركز إدفو.
كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة الشحاتاب - مركز إدفو.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
 

صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد السيدة نفيسة الجامع الأزهر موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم

