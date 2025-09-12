خطيب مسجد السيدة نفيسة: السماء والأرض يبكيان على العبد الصالح.. فيديو

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن السماء والأرض يبكيان على العبد الصالح، فقد ورد "إذا مات العبد المؤمن بكت عليه الأرض أربعين صباح".

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، أنه جاء في الأثر الموقوف "ما من عبد إلا له باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد عمله فإذا مات أغلق ذلك الباب" وإذا فقدك مصلاك بكى عليك بعد الممات.

وأشار إلى أن سيدنا عمر كان يحب أن يسمع أسماء الشهداء، ويطلب من الصحابة أن يقصوا عليه أسماء الشهداء سواء يعرفهم أم لم يعرفهم.

وتابع: راقبوا الله في أعمالكم واتركوا أثرا صالحا بين الناس، مستشهدا بقوله تعالى "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ".