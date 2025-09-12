قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية في بنك مصر قدم الآن
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
بنصف مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع خامات صناعة الملابس

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة (هايان شيمي- Haiyan Ximei) الصينية لصناعة مواد التعبئة والتغليف والعلامات للمنتجات وخدمات طباعة الخامات لجميع المصانع المنتجة للملابس الجاهزة ومنتجات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، ويقع المصنع المزمع إنشاؤه على مساحة 30 ألف م2، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ويتيح نحو 160 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تصدير 70% من إنتاجه للخارج، فضلًا عن تلبية احتياجات مصانع المنسوجات والملابس الجاري إنشائها بالقنطرة؛ حيث يمثل المشروع إضافة قوية للتجمعات الصناعية المتكاملة للمنسوجات والملابس بالقنطرة، هذا وقد قام بتوقيع العقد،  ويجو وانج- Weiguo Wang، رئيس الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع صرح  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخذ خطواتٍ حثيثة نحو توطين وتعميق الصناعة، من خلال استقطاب الصناعات التكاملية من الإكسسوارات والتعبئة والتغليف والطباعة والصباغة والتجهيز وغيرها، لخلق تجمعات صناعية متكاملة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يقلل من التكاليف الإنتاجية بالاعتماد على منتجات وخامات أولية ووسيطة وخدمات لوجستية يجري تنفيذها داخل منطقة القنطرة غرب كبديل عن الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، بهدف إتاحة إطارٍ شاملٍ لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز جهود جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن تنامي الطلب على الاستثمار في منطقة القنطرة غرب الصناعية يبرهن على ما تتبناه الهيئة من سياسات وإجراءات محفزة للاستثمار سواءً من خلال التكامل بين المواني البحرية والمناطق الصناعية الذي يخلق نفاذية كاملة للأسواق العالمية، أو كذلك من توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي، مشيرًا إلى وصول عدد المشروعات المتعاقد عليها فعليًّا حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب إلى 40 مشروعًا في قطاعاتٍ متنوعة صناعية ولوجستية أبرزها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة به، موضحًا أن هذه المشروعات مجتمعة تشغل مساحة إجمالية قدرها 2,472,400 متر مربع، باستثمارات تصل إلى مليار و53,5 مليون دولار، متيحةً ما يزيد عن 55,86 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (هايان شيمي- Haiyan Ximei) هي شركة صينية متخصصة في حلول الطباعة والتغليف خاصة فيما يتعلق بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة؛ حيث تمتلك أحدث التقنيات في مواد التغليف مدعومةً بتقنية موجات التعريف الراديوية RFID التي تمكنها من تحميل بطاقة معلومات وبيانات كاملة عن المنتجات بصورةٍ لا تلامسية، كما تشمل الحلول التي تقدمها الشركة: البطاقات الملونة (Color Card)، والصناديق (Box)، والأحزمة الورقية (Bellyband)، وبطاقات التعليق (Hangtag)، وواجهات العرض PDQ، والملصقات المنسوجة (Woven Label)، وبطاقات الغسيل  (Washing Label)، والملصقات اللاصقة (Sticker)، وغيرها، بالإضافة لعمليات الدعم الفني: تقديم المساعدة في التصميم، بما في ذلك إعداد قوالب القطع (Dieline)، وتحسين عمليات الإنتاج.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

