برلمانى يطالب بإنشاء قوة عربية إسلامية لردع أى عدوان إسرائيلى

أعرب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا عن أمله فى أن يكون للقمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة دورها فى مواجهة كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلى من أعمال اجرامية وجرائم غير مسبوقة وصلت الى حد الاعتداء على دولة قطر الشقيقة .



وشدد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم على أن أمن دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مطالباً من القمة العربية الاسلامية اتخاذ قرار عربي جماعي بوقف أي خطوات تطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها حقاً مشروعاً للشعوب تحت الاحتلال وإنشاء قوة ردع عربية–إسلامية لردع أي عدوان جديد من حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني او على أى دولة عربية أو إسلامية .



كما طالب اللواء هشام الشعينى من قمة الدوحة وضع خطة ردع عربية إسلامية جماعية تضمن عدم تكرار الاعتداء على قطر أو أي دولة عربية، حمايةً للأمن القومي المشترك مثمناً الموقف المصرى الحاسم والواضح والداعم لدولة قطر الشقيقة.