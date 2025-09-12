قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تكشف دواعي الولادة القيصرية المبررة طبيا
التخطيط والبنك الدولي يبحثان تمويل سياسات التنمية ومراجعة المالية العامة
وفد البنك الدولي يناقش مستجدات ملفات التعاون المشتركة مع مصر
مصادر تكشف لـ صدى البلد كواليس ما قبل قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي
تحرك جديد في سعر الذهب اليوم 12-9-2025
وظائف خالية في بنك مصر قدم الآن
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانى يطالب بإنشاء قوة عربية إسلامية لردع أى عدوان إسرائيلى

هشام الشعينى، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أعرب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا عن أمله فى أن يكون للقمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة دورها فى مواجهة كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلى من أعمال اجرامية وجرائم غير مسبوقة وصلت الى حد الاعتداء على دولة قطر الشقيقة .


وشدد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم على أن أمن دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مطالباً من القمة العربية الاسلامية اتخاذ قرار عربي جماعي بوقف أي خطوات تطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها حقاً مشروعاً للشعوب تحت الاحتلال وإنشاء قوة ردع عربية–إسلامية لردع أي عدوان جديد من حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني او على أى دولة عربية أو إسلامية .


كما طالب اللواء هشام الشعينى من قمة الدوحة وضع خطة ردع عربية إسلامية جماعية تضمن عدم تكرار الاعتداء على قطر أو أي دولة عربية، حمايةً للأمن القومي المشترك مثمناً الموقف المصرى الحاسم والواضح والداعم لدولة قطر الشقيقة. 

هشام الشعينى الجبهة الوطنية قطر فلسطين مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

