في ذكرى رحيل سيد درويش.. الثقافة تطلق اليوم المصري للموسيقى.. 100فعالية في كل مصر

جمال عاشور

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق يوم الاثنين المقبل 15 سبتمبر فعاليات "اليوم المصري للموسيقى"، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: "مصر بتتكلم موسيقى"، في ذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش.


وقد اعتمد وزير الثقافة خطة وبرنامج الاحتفالات التي تتضمن تنظيم 100 فعالية فنية وثقافية في أكثر من 80 موقعًا ثقافيًا بالقاهرة والمحافظات، في وقت واحد، لتشمل عروضًا موسيقية وغنائية، ندوات فكرية، معارض تشكيلية، معارض كتب، وفتح المتاحف بالمجان.

وتقام الفعاليات بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة، وتنسيق من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

وزير الثقافة: مصر كلها تتحدث موسيقى

أكد وزير الثقافة أن تخصيص يوم وطني للموسيقى يعكس عمق هذا الفن في وجدان الشعب المصري، موضحًا أن "الموسيقى جزء أصيل من الهوية المصرية منذ آلاف السنين، حيث وثقت آلاتها وأنغامها على جدران المعابد، لتبقى شاهدًا على أن هذا الشعب عرف الجمال والإبداع منذ فجر التاريخ".
وأضاف أن الهدف من إطلاق "اليوم المصري للموسيقى" هو ترسيخ الدور الحضاري للموسيقى في تشكيل الوجدان وتعزيز مكانة مصر كقوة ناعمة ذات تأثير فني وثقافي في محيطها العربي والعالمي.

وثمّن الوزير مشاركة الموسيقار عمر خيرت الذي كتب الكلمة الافتتاحية لهذا اليوم، لتُتلى في جميع المواقع الثقافية قبل انطلاق الفعاليات، باعتبارها رسالة رمزية تجسد قيمة الموسيقى في حياة المصريين.

الاحتفالية الرئيسية بدار الأوبرا

تقام الاحتفالية الرئيسية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، في التاسعة مساء الاثنين 15 سبتمبر.
تبدأ الفعالية بإلقاء كلمة "اليوم المصري للموسيقى"، يليها حفل موسيقي تقدمه الفرقة الغنائية والموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويشهد الحفل تكريم رموز الموسيقى المصرية، من إخراج المخرج هاني حسن.

كما يشهد اليوم الإعلان عن المسابقة البحثية السنوية باسم "فنان الشعب سيد درويش"، إلى جانب تدشين مشروع لإحياء المسرح الغنائي بالبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة.

ويُعرض في نفس اليوم أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، من تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، تصميم العرائس ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا، في إعادة لإنتاج أحد أهم الأعمال المسرحية الغنائية التي حفرت مكانة خاصة في ذاكرة المصريين.

عروض وندوات ومعارض

تستضيف ساحة الهناجر للفنون حفلاً لفرقة النيل للآلات الشعبية في الثامنة مساء.

يقدم المسرح المكشوف بدار الأوبرا عروضًا موسيقية متنوعة.

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة فكرية بعنوان: "النغم المصري.. حكاية لا تنتهي بين الهوية والتجديد.. ألحان خالدة".

في القاهرة الخديوية (ممر بهلر – كوداك – الألفي) تُقام عروض موسيقية شبابية بالتعاون مع فرق مستقلة.


كما يشارك المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف العزازي عبر إعادة نشر تراث المسرح الغنائي على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، إلى جانب معرض يضم مجموعة من الإصدارات الموسيقية أبرزها كتاب "وثائق ومدونات".

قصور الثقافة.. 50 عرضًا بالمحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان أكثر من 50 عرضًا فنيًا في مختلف المحافظات، تشمل الموسيقى العربية، الغناء الشعبي، الفنون التلقائية، والكورال.
ويُشرف على البرنامج الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية.

أمثلة على الفعاليات:

القاهرة: عروض لفرق "المصرية للموسيقى والغناء"، "النيل للموسيقى الشعبية"، "القاهرة للموسيقى العربية"، "السلام"، "الغوري"، و"المطرية".

الجيزة: عرض لكورال مركز الجيزة، وآخر لفرقة الواحات البحرية.

القليوبية: ثلاثة عروض لفرق شبرا الخيمة، كفر الشرفا، وشبين القناطر.

الفيوم: عروض لفرقة الفيوم للموسيقى العربية، وفرقة بدو الفيوم.

بني سويف: حفلات لفرقتي بني سويف وأبو صير الملق.

الإسكندرية: عروض لفرقتي مصطفى كامل وأبو قير.

البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر… جميعها تشهد حفلات موسيقية متنوعة تعكس تنوع الهوية الموسيقية المصرية.

قطاعات أخرى تشارك

دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت تنظم معرضًا يضم 22 مستنسخًا للوحات ومخطوطات بخط يد سيد درويش.

أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة تقدم حفلًا لفرقة أم كلثوم التابعة للمعهد العالي للموسيقى العربية، إلى جانب العرض المسرحي الغنائي "كأنه الهوى" على مسرح نهاد صليحة.

صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي ينظم حفلًا لـ"بيت العود" على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور خالد أبو الليل تشارك بمعرض لإصداراتها الموسيقية بساحة الهناجر بخصم يصل إلى 50%.

المتاحف الفنية (أم كلثوم – رواد الفن – محمد عبد الوهاب) تفتح أبوابها مجانًا للجمهور، ويقام معرض "صوت مصر أم كلثوم" بقصر عائشة فهمي، بإشراف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

مترو الأنفاق.. موسيقى للملايين

في لفتة غير مسبوقة، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تخصيص مساحات دعائية داخل المحطات الرئيسية لبث مقاطع موسيقية وصور أرشيفية لرواد الموسيقى المصرية، احتفاءً باليوم المصري للموسيقى، بما يسهم في وصول الفعاليات إلى ملايين الركاب يوميًا.

يوم وطني سنوي للموسيقى

واختتم وزير الثقافة تصريحاته بالتأكيد على أن 15 سبتمبر من كل عام سيصبح موعدًا ثابتًا لـ"اليوم المصري للموسيقى"، ليكون احتفالًا وطنيًا سنويًا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة أساسية للقوة الناعمة لمصر.
وقال: "اختيار هذا اليوم يأتي تخليدًا لذكرى رحيل سيد درويش، الذي ارتبط اسمه بوجدان المصريين وبحركاتهم الوطنية والاجتماعية والفنية، ليظل صوته وإبداعه شاهدًا على أن الموسيقى في مصر ليست مجرد فن، بل هي روح وهوية وشريان حياة".

