وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مصر 2025

عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP Tour - مصر 2025، والتي يستضيفها نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة البطولة الوطنية للجوجيتسو في مصر تمثل خطوة مهمة لترسيخ حضور اللعبة وتوسيع انتشارها، مشيراً إلى أن إشهار الاتحاد المصري للجوجيتسو قبل عام كان نقطة انطلاق قوية أسهمت في انتشار اللعبة بين النشء والشباب في مختلف المحافظات.

وأضاف صبحي أن الدولة تضع دعم الاتحادات الوليدة في صدارة أولوياتها، مؤكداً أن الوزارة ستواصل توفير كل أوجه الدعم الفني والإداري للاتحاد المصري للجوجيتسو، من أجل توسيع قاعدة الممارسة على مستوى الأندية ومراكز الشباب، وخلق جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في كبرى المحافل الرياضية الدولية.

من جانبه، أعرب العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، عن سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن دعم الدولة والوزارة للاتحاد منذ إشهاره كان ركيزة أساسية لانطلاق اللعبة ونشرها من خلال الأكاديميات والبطولات المحلية، بما أسهم في تكوين قاعدة واسعة من الناشئين والشباب.

حضر الافتتاح سعادة عبدالباسط المرزوقي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، ومعالي محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، والعميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.
 

