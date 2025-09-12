فلسطين تطالب بتدخل دولي فاعل لحماية طولكرم من ممارسات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي فاعل لحماية مدينة طولكرم ومواطنيها من ممارسات الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في محافظات شمال الضفة الغربية، وخصوصاً في طولكرم ومخيم نور شمس المجاور، تشكّل هذه العمليات جزءًا من حملة اعتقالات ومداهمات وهدم للبُنى التحتية والمنازل.

وأظهرت تقارير حقوقية لمنظمات حقوقية أن آلاف المنازل أو مباني متعددة في مخيمات طولكرم تم تسجيل أوامر بهدمها، وقد خرج بعض السكان منهم دون إمكانية أخذ أغراضهم أو قبل إعلام كافٍ.

التقييد بحركة المزارعين والعمال

كذلك، هناك تأثير كبير للاقتحامات على الحياة اليومية: إغلاق بعض المداخل، التقييد بحركة المزارعين والعمال، تعطيل للأنشطة التجارية، وتأثر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة نتيجة الخوف من العمليات العسكرية أو الحواجز.