رابيو يكشف تفاصيل انتقاله إلى ميلان وعلاقته المميزة مع أليجري

كشف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط ميلان الجديد، كواليس انضمامه إلى صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن المدرب ماسيمليانو أليجري لعب دورًا محوريًا في إقناعه بالانتقال.

وقال رابيو في المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميًا اليوم الجمعة: "تشاركت الكثير مع أليجري منذ أن كان مدربي في يوفنتوس، شعرت بالراحة معه منذ اللحظة الأولى.. لديه رغبة كبيرة في الفوز وعقلية مثالية، كما يعيش بشغف استثنائي لكرة القدم، وهذه أمور تجمع بيننا".

وأضاف: "انسجمنا سريعًا، وحتى بعد رحيله عن يوفنتوس كنا على تواصل دائم، بل التقينا أكثر من مرة. أنا سعيد جدًا بعودته إلى ميلان، لأنه شخص رائع ومدرب مميز".

وعن تفاصيل المفاوضات التي قادته إلى سان سيرو، أوضح الدولي الفرنسي: "الأمر بدأ تقريبًا مع نهاية فترة الانتقالات، فقد تحدثت مع المدرب بمجرد وصوله إلى ميلان، لكن في ذلك الوقت كنت ما زلت مرتبطًا بعقد مع مارسيليا".

وتابع: "بعد الأحداث التي وقعت (في إشارة إلى الشجار مع أحد زملائه في مارسيليا)، اتصل بي أليجري مرة أخرى بشكل مباشر، وأوضح لي مشروع الروسونيري، ورغبته في بناء فريق قادر على العودة إلى دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على البطولات المحلية".

وبهذا التصريح، يؤكد رابيو أن قدومه إلى ميلان لم يكن مجرد صفقة عابرة، بل نتيجة مشروع واضح المعالم يقوده أليجري، الذي يسعى لإعادة الروسونيري إلى مكانته المعتادة بين كبار أوروبا.