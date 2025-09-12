بعد أغنية مردودة.. رنا سماحة تتصدر تريند جوجل

تصدرت المطربة رنا سماحة تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، بسبب آخر أعمالها الغنائية "مردودة".

أغنية من كلمات أحمد هشام، ألحان عماد كمال، توزيع رامي المصري، إنتاج معتز رضا.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كان طرحها ميني ألبوم "مهري حياة" للفنانة رنا سماحة يتكون من ست أغنيات متنوعة، وهي: "مردودة"، "مختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

وتعاونت رنا سماحة في الميني الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، الألبوم من إنتاج معتز رضا، ويأتي التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "عاملة عبيطة".

أغاني الميني ألبوم هي: "مهري حياة" أغنية رومانسية من كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، وتوزيع محمد بدر.

"هختار حبه" أغنية ذات إيقاع مقسوم من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

"مش أصول" أغنية درامية من كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، وتوزيع مؤمن ياسر.

وأغنية قلبي الغلبان وأغنية بامبينو.