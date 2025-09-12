أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الجميع في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أجمع على أهمية العودة للمفاوضات.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

واضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في لقاء عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، أن أيضا أجمعوا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإيجاد حل شامل وعاجل للقضية، متابعا أن الأمم المتحدة عملت تصويت على إقامة دولة لفلسطين بعدد أكثر من 40 صوت لصالح لحل الدولتين.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك مبادرات كبيرة في الأزمة الفلسطينية، والحل في حل الدولتين ومافيش حل غيره.