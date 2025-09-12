قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
فن وثقافة

رؤوف السيد يعلن عن فيلم جديد مع السبكي ويحتفل بزفافه في نوفمبر

المخرج رؤوف السيد
المخرج رؤوف السيد
سعيد فراج

أعلن المخرج رؤوف السيد عن توقيعه رسميًا على عقد فيلمه الجديد مع المنتج كريم السبكي. وكتب عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "اللي جاي شديد". ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع تفاصيل الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة، سواء ما يتعلق بالعنوان النهائي للعمل، أو أسماء النجوم المشاركين فيه، أو الخطة الزمنية لبدء التصوير وموعد طرحه بدور العرض.

يأتي هذا التعاون ليشكّل خطوة نوعية في مسيرة رؤوف السيد المهنية، خاصة بعد النجاحات اللافتة التي حققها في تجاربه السابقة، مما جعل اسمه علامة صاعدة في صناعة السينما المصرية.

وعلى الصعيد الشخصي، كشف رؤوف السيد من خلال حسابه الشخصي على "إنستجرام" عن دخوله القفص الذهبي مؤخرًا، حيث عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، معلنًا أن حفل زفافه سيُقام في نوفمبر المقبل بحضور الأهل والأصدقاء، مع مشاركة عدد من الشخصيات من داخل الوسط الفني.

أعمال رؤوف السيد

 آخر أعمال رؤوف السيد فيلم "نجوم الساحل" (2025)، الذي سعى من خلاله إلى تقديم رؤية شبابية جديدة، مستعينًا بوجوه صاعدة ومواهب ناشئة. الفيلم من بطولة: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، فليكس، وبمشاركة عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: أمينة خليل، أكرم حسني، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، دينا الشربيني، منى الشاذلي. العمل من تأليف محمد جلال، وسيناريو وحوار كريم يوسف.

وقبل ذلك بعام، سجّل السيد محطة مفصلية في مشواره بإخراجه لفيلم "الحريفة" (2024)، الذي اعتُبر انطلاقة قوية له في عالم السينما الروائية الطويلة. ولم يكتفِ الفيلم بتحقيق نجاح جماهيري واسع، بل تحوّل إلى "ظاهرة" في شباك التذاكر المصري، إذ بدأ رحلته بإيرادات قاربت 341 ألف جنيه في أول ليلة عرض، ليرتفع الرقم سريعًا ويصل إلى 8.5 مليون جنيه بعد 11 يومًا فقط.

وخلال 24 يومًا حقق الفيلم  30 مليون جنيه، قبل أن يكسر حاجز 60 مليونًا لاحقًا، ويصل إجمالي إيراداته إلى ما يقارب 74 مليون جنيه في نهاية فترة عرضه الممتدة لعدة أشهر. فيلم "الحريفة 1" من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومن تأليف إياد صالح.

وانطلق رؤوف السيد من عالم الإعلانات، كما قدّم عام 2015 برنامج "ميكروفون"، وهو عمل شبابي ركّز على تقديم منصّة تتيح للأصوات الجديدة التعبير عن آرائها وأفكارها. وقد عكس ذلك منذ البداية اهتمامه بقضايا الجيل الجديد، وشغفه بالبحث عن طرق غير تقليدية للتواصل معهم، لتتواصل رحلته في عالم الإعلانات والبرامج كمنتج ومخرج، قبل أن يقتحم مجال السينما ويثبت نفسه بين أبرز المخرجين الشباب في الساحة الفنية.

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

