قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أخر موعد للتقديم للمنح الدراسية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان تخصيص 60 منحة دراسية مجانية للطلاب الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بمختلف التخصصات، وتأتي المنح  في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون الأكاديمي والثقافي مع الدول العربية والإفريقية والأجنبية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين.

 لمعرفة الشروط والتفاصيل والتقدم لهذه المنح عبر الموقع الرسمي لجامعة حلوان: www.helwan.ed.eg
بعد التقدم عبر منصة "أدرس في مصر" ، وذلك حتى ١٥ سبتمبر الجاري.


وأكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى جعلها وجهة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر للطلاب الأجانب خدمات متميزة تشمل برامج أكاديمية متنوعة، أنشطة ثقافية ورياضية، ورعاية اجتماعية متكاملة، تضمن لهم بيئة تعليمية وحياتية ثرية، حيث  نؤمن أن الطلاب الوافدين سفراء لجامعة حلوان في بلدانهم، ومن هنا نحرص على تهيئة كل السبل التي تضمن لهم تجربة تعليمية استثنائية.

وأفاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحث العلمي أن هذه المنح تشمل مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا  وهو ما يمكن الطلاب الوافدين من  المشاركة في مشروعات بحثية رائدة، والتواصل مع أساتذة متميزين في مختلف التخصصات، ويساعدهم في فتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين الوافدين ليكونوا جزءًا من منظومة بحثية متطورة، تسهم في خدمة مجتمعاتهم وتعزيز مكانة مصر العلمية إقليميًا ودوليًا.


و أوضح الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة  الوافدين بجامعة حلوان أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز مكانة الجامعات المصرية كوجهة مفضلة للطلاب من الخارج،  مشددًا على أن المنح الجديدة تمثل بداية لمزيد من المبادرات التي تستهدف توسيع قاعدة الطلاب الوافدين، فجامعة حلوان تفتح أبوابها للطلاب الوافدين لتؤكد أن التعليم جسر دائم للمحبة والتعاون.
 

جامعة حلوان منحة دراسية مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أدرس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد