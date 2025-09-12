شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي زد والإسماعيلي بالتعادل السلبي، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون خطورة على مرمى الفريقين أو تسجيل أى أهداف خلال الشوط.

تشكيل الإسماعيلي

كشف الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، بقيادة المدرب الجزائري ميلود حمدي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق زد، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الدراويش جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب – محمد عمار – عبد الله محمد – عمر القط

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت – محمد سمير – محمد عبد السميع – إيريك تراوري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور صقر

بينما ضمت دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد زيدان – محمد وجدي – عمرو سعيد – حمادة صلاح – إبراهيم عبد العال – إبراهيم النجعاوي – عبد الرحمن الدح – خالد النبريصي.