أخبار الوادي الجديد| انخفاض أسعار السلع الغذائية و الدواجن

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم:

أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، خاصة في المناطق النائية.



وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع المتداولة في الأسواق اليوم الجمعة:

أسعار السلع الأساسية

دقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

شكارة ملح: 25.5 جنيهًا.

كيلو سكر (1 كجم): 19 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 10 – 13 جنيهًا.

لفة جلاش: 12 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 – 35 جنيهًا.

شكارة رز (10 كجم): 228 جنيهًا.

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا.

شكارة شعرية: 190 جنيهًا.



أسعار الزيوت والسمن

سمن (2 كجم): 125 جنيهًا.

زجاجة زيت (5 لتر): 305 جنيهات.

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

سمن بيضاء (2 كجم): 117 جنيهًا.

زجاجة زيت (1 لتر): 54 جنيهًا.



أسعار منتجات الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 65 – 73 جنيهًا.

كرتونة البيض: 120 – 125 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 43 جنيهًا.

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا.



أسعار اللحوم والدواجن

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا.

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا.



وتعمل محافظة الوادي الجديد على إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع تنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وتستمر المحافظة في جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الوادي الجديد.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المحافظات المصرية تميزًا بكونها واحة صحراوية واسعة المساحة قليلة الكثافة السكانية، ورغم بعدها الجغرافي عن المحافظات الكبرى، شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودًا حكومية لتوفير السلع الأساسية عبر المنافذ التموينية والمعارض الموسمية، مما ساعد في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة بالمناطق النائية.

تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال الأهالي على الشراء، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي، حيث يحرص المواطنون على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية.

أسعار الدواجن بالوادي الجديد اليوم الجمعة

بحسب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، تراوح سعر الفراخ الساسو من 85 حتى 90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 75 و80 جنيهًا، فيما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام القادمة.

أسعار البيض

أما البيض، فقد استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة الأبيض 125 جنيهًا، مع وفرة الكميات بالأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية التي تتميز بمقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وشهدت في الأعوام الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، لدوره في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى.

المحافظة شهدت توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت جهود الدولة لدعم المربين وأصحاب المشروعات الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب التحصينات والخدمات البيطرية، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

ويعتمد سوق المحافظة بدرجة أساسية على إنتاج المزارع المحلية، بجانب توريدات إضافية من المحافظات المجاورة لتغطية أي نقص موسمي خاصة بالأعياد والإجازات. كما تتابع الأجهزة التنفيذية الأسواق بالتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.