أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-9-2025

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 13 -9-2025
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.
وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.
أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.