الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-9-2025

ولاء عبد الكريم

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 13 -9-2025
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب    
عيار 24 سعر البيع 5606 جنيه 

 سعر الشراء 5583 جنيه 

   
عيار 22  

سعر البيع    5139 جنيه 

سعر الشراء   5118 جنيه    


عيار 21 

 سعر البيع   4905 جنيه 

 سعر الشراء  4885 جنيه  

  
عيار 18 

 سعر البيع  4204 جنيه  سعر الشراء  4187 جنيه  

  
عيار 14 

 سعر البيع   3270 جنيه   سعر الشراء 3257 جنيه  

  
عيار 12  

سعر البيع  2803 جنيه سعر الشراء   2791 جنيه 

  
الجنيه الذهب  

سعر البيع   39240 جنيه   سعر الشراء 39080 جنيه  

 
أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

