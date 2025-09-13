قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفرق التابعة للوزارة تعاملت مع نحو 140 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

شملت هذه البلاغات حالات لأطفال وكبار سن بلا مأوى في عدد من المحافظات، أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والأقصر.

مصادر البلاغات متعددة

أوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن البلاغات ترد من عدة جهات، أبرزها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة.

فرق مدربة على التعامل مع الحالات الإنسانية

وأشار رئيس الفريق إلى أن فرق التدخل السريع تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع الحالات الإنسانية في الشارع، موضحًا أن بعض الحالات، خاصة كبار السن، ترفض التعاون في البداية نتيجة تجارب سابقة سلبية داخل مؤسسات الرعاية.

آلية العمل: تكرار المحاولات وبناء الثقة

أكد يوسف أن الفرق تعود إلى الحالات أكثر من مرة لكسب ثقتها، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي، لإقناعهم بالانتقال إلى دور الرعاية أو المراكز العلاجية المناسبة.

انتشار فرق التدخل في جميع المحافظات

لفت إلى أن وزارة التضامن لديها فرق تدخّل سريعة موزعة على مستوى الجمهورية من خلال 27 مديرية، ويتم تكليف الفريق المختص فور ورود أي بلاغ للتعامل ميدانيًا مع الحالة.

دعم حكومي وشراكة مع المجتمع المدني

وفيما يتعلق بالتمويل، قال يوسف إن وزارة التضامن توفر الدعم الأساسي، مع وجود شراكات مع عدد من الجمعيات الأهلية، خاصة المشرفة على دور الرعاية، لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

التضامن الاجتماعي جهود التضامن الاجتماعي دور الرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

أرشيفية

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أرشيفية

عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد