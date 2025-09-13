التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أعلن محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفرق التابعة للوزارة تعاملت مع نحو 140 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

شملت هذه البلاغات حالات لأطفال وكبار سن بلا مأوى في عدد من المحافظات، أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والأقصر.

مصادر البلاغات متعددة

أوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن البلاغات ترد من عدة جهات، أبرزها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة.

فرق مدربة على التعامل مع الحالات الإنسانية

وأشار رئيس الفريق إلى أن فرق التدخل السريع تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع الحالات الإنسانية في الشارع، موضحًا أن بعض الحالات، خاصة كبار السن، ترفض التعاون في البداية نتيجة تجارب سابقة سلبية داخل مؤسسات الرعاية.

آلية العمل: تكرار المحاولات وبناء الثقة

أكد يوسف أن الفرق تعود إلى الحالات أكثر من مرة لكسب ثقتها، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي، لإقناعهم بالانتقال إلى دور الرعاية أو المراكز العلاجية المناسبة.

انتشار فرق التدخل في جميع المحافظات

لفت إلى أن وزارة التضامن لديها فرق تدخّل سريعة موزعة على مستوى الجمهورية من خلال 27 مديرية، ويتم تكليف الفريق المختص فور ورود أي بلاغ للتعامل ميدانيًا مع الحالة.

دعم حكومي وشراكة مع المجتمع المدني

وفيما يتعلق بالتمويل، قال يوسف إن وزارة التضامن توفر الدعم الأساسي، مع وجود شراكات مع عدد من الجمعيات الأهلية، خاصة المشرفة على دور الرعاية، لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.