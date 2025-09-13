طريقة عمل طاجن الفراخ بالبطاطس والصوص الأحمر بمذاق لا يقاوم

طاجن الفراخ بالبطاطس والصوص الأحمر من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأسخاص، فيمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدم الشيف وحيد حامد، عبر برنامجه على قناة بانوراما فود، طريقة عمل طاجن الفراخ بالبطاطس والصوص الأحمر ، فيما يلي…

مقادير طاجن الفراخ بالبطاطس والصوص الأحمر

دبابيس دجاج

بطاطس بيبي

جزر شرائح

أعواد روز ماري

زبدة

زيت

ورق لورا

(لعمل الصلصة)

لتر عصير طماطم

5ملعقة كبيرة صلصة

2بصل مفروم

3فص ثوم مفروم

3مكعب زبدة

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود









طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبطاطس والصوص الأحمر

فى طاسة ساخنه علي النار نضع زبدة وزيت ونشوح الدبابيس ثم نضيف الجزر والبطاطس والروز ماري وورق اللورا ونشوح وفى ووك أخر نحضر الصلصة ونضع البصل والثوم ونشوح ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها والسكر وتترك حتي تتسبك ثم نضعها في الطاجن ويدخل الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ لمده ساعة حتى تمام التسوية