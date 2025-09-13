سهلة و لذيذة… طريقة عمل سلطة العدس بالذرة الحلوة

سلطة العدس بالذرة الحلوة من الأطباق الجانبية الغير تقليدية التي لع يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي وصحي ايضا.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة العدس بالذرة الحلوة، فيما يلي….





مقادير سلطة العدس بالذرة الحلوة

● عدس مسلوق

● زيت زيتون

● دبس رمان

● ملح

● فلفل أسود

● ليمون

● سماق

● خل

● فلفل ألوان

● بقدونس

● ذرة حلوة





طريقة تحضير سلطة العدس بالذرة الحلوة

تشوح الطماطم مع زيت الزيتون و السماق و الملح و الفلفل و الليمون

ثم يضاف العدس و دبس الرمان و الخل ثم الفلفل الألوان و البقدونس و الذرة الحلوة

ويقدم