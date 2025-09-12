قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة تحضير الفشار بالكراميل بخطوات سهلة

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
هاجر هانئ

الفشار بالكراميل من المسليات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدم الشيف عمرو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الفشار بالكراميل، فيما يلي….


 

مقادير الفشار بالكراميل

- سكر : كوب

- الماء : ربع كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الذرة : كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة


 

طريقة تحضير فشار بالكراميل

ذوّبي الزبدة مع الزيت في قدر عميق على نار هادئة، ثم أضيفي بذور الفشار، وأغلقي القدر، واتركيه حتى يبدأ الفشار بالفرقعة، ثم ارفعي القدر ورشّي الملح واتركيه جانباً.

لتحضير الكراميل: ضعي السكر والماء في قدر على النار، وحركي قليلاً حتى يذوب السكر مع الماء.

اتركي المزيج على النار دون تحريك حتى يصبح لونه كالكراميل وتأكدي ألا يحترق، ثم أضيفي الزبدة وحركي جيداً.

صبي مزيج الكراميل على الفشار، وقلّبي جيداً.

ضعي الفشار في صينية فرن، ثم أدخليه إلى الفرن لمدة 10 دقائق فقط.

ضعي الفشار بالكراميل في أطباق التقديم، وقدميه.

