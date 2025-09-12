قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بدون فرن.. طريقة عمل كيكة الفواكه الباردة

طريقة عمل كيكة الفواكه الباردة
طريقة عمل كيكة الفواكه الباردة
هاجر هانئ

كيكة الفواكه الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في البيت بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وڤانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الفواكه الباردة، فيما يلي…


مقادير كيكة الفواكه الباردة

● كيك سويسرول بالشوكولاتة

● 2 كيوي

● 150 جم عنب

● 2 مانجو

● 3 خوخ

● 1 جيلي برتقال أو أناناس

● 200 جم جبن كريمي

● 1 و 1/2 كوب كريمة

● 1/4 كوب سكر بودرة

● كريمة مخفوقة للوجه


 


 

طريقة تحضير كيكة الفواكه الباردة

تخفق الكريمة مع الجبن الكريمي والسكر البودرة

يذوب الجيلي في قليل من الماء المغلي ثم يترك ليبرد

يضاف على خليط الجبنة والكريمة، ويخلطوا جيدا

يخلط هذا الخليط مع الفواكه

في صينية كيك توضع قطع من السويسرول

يضاف خليط الفواكه

تدخل الثلاجة لتتماسك

وتزين بالكريمة المخفوقة

وتقدم

