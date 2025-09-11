طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

مع بداية موسم البرتقال تبحث الكثير من السيدات عن وصفات حلوى منزلية سهلة وسريعة، وتعد كيكة البرتقال الهشة واحدة من أكثر الوصفات التي تمنح رائحة مميزة وطعم غني لا يقاوم.

وقدمت الشيف نادية السيد التي اشتهرت طريقة عمل كيكة البرتقال وهي وصفة مثالية للتقديم في الإفطار مع كوب شاي أو قهوة، كما أنها خيار صحي للأطفال لاحتوائها على عصير البرتقال الطازج الذي يمد الجسم بفيتامين C.

طريقة عمل كيكة البرتقال

المقادير:

2 كوب دقيق منخول.

1 كوب سكر.

1 كوب عصير برتقال طازج.

¾ كوب زيت نباتي.

4 بيضات.

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح + فانيليا.

طريقة التحضير:

ـ سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

ـ اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.

ـ أضيفي الزيت ثم عصير البرتقال وبشر البرتقال.

ـ اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم أضيفيه للخليط تدريجيًا مع التقليب برفق.

ـ صبي الخليط في صينية مدهونة وادخليها الفرن من 35 إلى 40 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

ـ قدميها مزينة بسكر بودرة أو شرائح برتقال طازجة.

وتعتبر كيكة البرتقال الهشة وصفة مثالية لعشاق الحلويات المنزلية السهلة، فهي تجمع بين الطعم المميز والفائدة الغذائية، ومع وصفة الشيف نادية السيد يمكنكِ تحضيرها بنجاح في كل مرة.