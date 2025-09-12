سهلة ومختلفة.. طريقة تحضير سلطة الدجاج

تعد سلطة الدجاج من الأكلات السهلة والصحية التي يمكن تناولها بشكل مستمر للحفاظ على صحتك .
وإليكم طريقة تحضير سلطة الدجاج
مقادير سلطة الدجاج
صدور دجاج مشوية
خس
فاصوليا خضراء مسلوقة
ذرة حلوة
طماطم مكعبات
جبنة مبشورة
شرائح خبز شامي محمصة
للصوص:
كزبرة خضراء مفرومة
ثوم
عسل أبيض
عصير ليمون
زيت زيتون
مستردة
ملح
بابريكا
كمون
فلفل أسود
طريقة تحضير سلطة دجاج
أخلطي الفاصولياء والذرة والطماطم مع الخس
للصوص:
أخلطي الكزبرة مع باقي المكونات
قدمي السلطة مع شرائح الدجاج المشوى والصوص والخبز المحمص والجبنة المبشورة.