وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة تحضير كيكة الشكولاتة مع الصوص .. بمذاق لا يقاوم

طريقة تحضير كيكة الشكولاتة
طريقة تحضير كيكة الشكولاتة
هاجر هانئ

كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.


قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، فيما يلي...

مقادير كيكة الشوكولاتة

 

● 2 كوب دقيق
● 3/4 كوب كاكاو
● 100 جرام زبدة
● نصف كوب زيت

● 4 بيض
● فانيليا
●  كوب ونصف  سكر
● كوب ونصف ماء مغلي
● ملعقة صغيرة بيكينج باودر
● ملعقة صغيرة بيكينج صودا

لصوص الشوكولاتة :
● 1/2 كوب كاكاو
● 4 كوب لبن
● 3/4 كوب سكر
● 250 جم شوكولاتة
● 2 ملعقة كبيرة نشا

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة


يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا
ثم يضاف الدقيق والكاكاو والبيكينج باودر والبيكينج صودا ويخلطوا جيدا
يضاف الماء المغلي ويخلط جيدا
يوضع الخليط في قالب كيك
وتخبز في الفرن

لصوص الشوكولاتة:
يذوب النشا والكاكاو والسكر في اللبن
ويرفع على النار مع استمرار الخلط
ثم تضاف الشوكولاتة وتخلط حتى تمام الذوبان
ويضاف الصوص على الكيك
وتقدم
 

صورة من ختام التدريبات
ياسمين صبري
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
