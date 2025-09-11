طريقة تحضير كيكة الشكولاتة مع الصوص .. بمذاق لا يقاوم

كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، فيما يلي...

مقادير كيكة الشوكولاتة

● 2 كوب دقيق

● 3/4 كوب كاكاو

● 100 جرام زبدة

● نصف كوب زيت

● 4 بيض

● فانيليا

● كوب ونصف سكر

● كوب ونصف ماء مغلي

● ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● ملعقة صغيرة بيكينج صودا

لصوص الشوكولاتة :

● 1/2 كوب كاكاو

● 4 كوب لبن

● 3/4 كوب سكر

● 250 جم شوكولاتة

● 2 ملعقة كبيرة نشا

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة



يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا

ثم يضاف الدقيق والكاكاو والبيكينج باودر والبيكينج صودا ويخلطوا جيدا

يضاف الماء المغلي ويخلط جيدا

يوضع الخليط في قالب كيك

وتخبز في الفرن

لصوص الشوكولاتة:

يذوب النشا والكاكاو والسكر في اللبن

ويرفع على النار مع استمرار الخلط

ثم تضاف الشوكولاتة وتخلط حتى تمام الذوبان

ويضاف الصوص على الكيك

وتقدم

