وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج

طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج
طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج، فهي من الأطباق التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك في اللانش بوكس.

مقادير  فطائر  بالخبز والدجاج


● خبز برجر ٨ فريش

للحشوة:
● 2 مكعبات صدور دجاج صغيرة
● ملح فلفل
● بصل مفروم
● بسلة وجزر ١/٢ كوب
● 2 ثوم مفروم
● ذرة ١/٢ كوب
● ٢ ملعقة صغيرة دقيق
● حليب ٣/٤ كوب
● مكعب مرق
● جبن موتزاريلا ١ كوب


طريقة تحضير فطائر سريعة بالخبز والدجاج


يشوح الدجاج في الزيت مع بصل والثوم
يضاف البسلة والجزر والذرة والملح والفلفل ومكعب المرقة
يضاف الدقيق ويشوح حتى يختفي تماما
ثم يضاف اللبن ويخلط جيدا حتى تمام التجانس
يفتح الكايزر ويحشى بحشوة الدجاج
ويضاف الموتزاريلا على الوجه ويخبز في الفرن
ويقدم ساخنا

