سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر بالخبز والدجاج، فهي من الأطباق التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك في اللانش بوكس.

مقادير فطائر بالخبز والدجاج



● خبز برجر ٨ فريش

للحشوة:

● 2 مكعبات صدور دجاج صغيرة

● ملح فلفل

● بصل مفروم

● بسلة وجزر ١/٢ كوب

● 2 ثوم مفروم

● ذرة ١/٢ كوب

● ٢ ملعقة صغيرة دقيق

● حليب ٣/٤ كوب

● مكعب مرق

● جبن موتزاريلا ١ كوب



طريقة تحضير فطائر سريعة بالخبز والدجاج



يشوح الدجاج في الزيت مع بصل والثوم

يضاف البسلة والجزر والذرة والملح والفلفل ومكعب المرقة

يضاف الدقيق ويشوح حتى يختفي تماما

ثم يضاف اللبن ويخلط جيدا حتى تمام التجانس

يفتح الكايزر ويحشى بحشوة الدجاج

ويضاف الموتزاريلا على الوجه ويخبز في الفرن

ويقدم ساخنا