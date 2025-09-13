انطلاق عروض فنية بحديقة بنت الشاطئ بدمياط



أعلن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة عن انطلاق فاعليات " اليوم المصرى للموسيقى " ، الاثنين المقبل الموافق ١٥ سبتمبر وذلك فى ذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش ، حيث إعتمد الوزير خطة وبرامج الاحتفالات وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة ، حيث ستتضمن تقديم 100 فاعلية فى أكثر من 80 موقع ثقافى بالقاهرة والمحافظات فى وقت واحد لتتنوع ما بين العروض الفنية والغنائية والموسيقية والفنون الشعبية .

حيث تم اختيار حديقة بنت الشاطىء بمدينة دمياط ضمن هذه الفاعليات والتى ستتم تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

ستعرض خلالها فرقة الموسيقى والغناء الشعبى عرضاً فنياً يوم الاثنين المقبل فى تمام التاسعة مساءًا، والحضور بالمجان للمواطنين