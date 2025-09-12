ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، منها السفينة ( HAG YAHIA ) و التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 154 م وعرضها 26 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 22600 طن من القمح لصالح القطاع العام .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31834 طن تشمل : 20831 طن يوريا و 3300 طن أسمنت معبأ و 7703 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40046 طن تشمل : 9807 طن خردة و 8774 طن حديد 1205 طن خشب زان و 10000 طن ذرة و 391 طن ابلاكاش و 2359 طن قمح و 3033 طن كسب فول صويا و 2585 طن زيت طعام و 1892 طن بضائع متنوعة .

واوضح البيان ان حركة الصادر من الحاويات

بلغت 512 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3017 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51888 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 38959 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4858 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2659 طن تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات و ملابس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا – انجلترا – سلوفينيا – بلجيكا - التشيك – بولندا – فرنسا - سلوفيكيا – سويسرا .