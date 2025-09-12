قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، منها السفينة (  HAG YAHIA  ) و التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 154 م وعرضها 26 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 22600 طن من القمح لصالح القطاع العام .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح . 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31834 طن تشمل : 20831 طن يوريا و 3300 طن أسمنت معبأ و 7703 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40046 طن تشمل : 9807 طن خردة و 8774 طن حديد 1205 طن خشب زان و 10000 طن ذرة و 391 طن ابلاكاش و 2359 طن قمح و 3033 طن كسب فول صويا و 2585 طن زيت طعام و 1892 طن بضائع متنوعة .
واوضح البيان ان حركة الصادر من الحاويات   

بلغت 512 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3017 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51888 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 38959 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4858 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2659 طن تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات و ملابس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا – انجلترا – سلوفينيا – بلجيكا - التشيك – بولندا – فرنسا - سلوفيكيا – سويسرا .

