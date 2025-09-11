حبس إمام مسجد بعزبة البرج 3 سنوات أجبر صغيرا على تصوير أهل بيته بدافع الانتقام

قضت اليوم ، محكمة جنايات دمياط، بحبس إمام وخطيب مسجد يدعى “ج.م.ش” من عزبة البرج بمحافظة دمياط، 3 سنوات بتهمة ابتزاز صغير 14 سنة، بصور غير لائقة وإجباره على تصوير أهل بيته بدافع الانتقام منه.

ترجع وقائع القضية عندما تقدمت أسرة الطفل ببلاغ إلى مباحث الإنترنت تتهم فيه الجانى بابتزازه ومساومته بدفع مبلغ 20 الف جنيه.

وعلى الفور تمت احالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق.

ومن جانبه أكد المستشار حمدى وهدان محامى المجنى عليه، أن الشيخ كان محبوبا من اهالى عزبة البرج واستطاع ان يخدع الجميع حيث أن اغلب أطفال القرية يذهبون اليه لتحفيظهم القرآن الكريم والاحاديث النبوية وكان يسـتقطب عددا كبيرا من الطلبة الصغار بغرض التحفيظ، لكن الهدف كان أبشع وأصعب مما يتخيله انسان ويقوم بمطالبتهم بأفعال غير اخلاقية وكان الأطفال يخشون منه.