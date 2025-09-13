قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل عبدالمنعم: الأهلي "غير" أي نادي.. وقررت الرحيل بسبب عدم المشاركة

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

شدد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على أنه يتشرف كونه ابن من أبناء القلعة الحمراء الذين تربوا ونشأوا فيها، مؤكدًا سعادته بحديث جماهير الأهلي عن تمنياتهم بعودته مجددًا لفريق الكرة.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لم يطلب مني أحد الرحيل عن النادي الأهلي، لكنني من اتخذت القرار بعدما شعرت أنه ليس هناك جديد أقدمه للفريق، وهو ما تفاجىء به الثنائي كابتن حسام البدري المدير الفني وكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، بعدما تم الاتفاق قبلها على تواجدي كحارس مرمى ثان خلف محمد الشناوي.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: عدم المشاركة أساسيًا لفترات طويلة دفعني لاتخاذ القرار الأصعب في مسيرتي الكروية بالرحيل عن النادي الأهلي، لذا قررت خوض تجربة جديدة بدوافع جديدة بعد استئذان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي كان معارضًا بشدة لكنه وافق أمام إصراري.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: خطوة الرحيل عن النادي الأهلي كانت صعبة للغاية خصوصًا وأنني لم ألعب لغير الأهلي في حياتي حتى رحيلي عام 2018، منها 12 عامًا في الفريق الأول، مشددًا: كنت أرى أنني أمتلك إمكانيات كبيرة لن تظهر سوى باللعب، وبالتالي لابد من البحث عن تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الأهلي.

واختتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: حسيت بالفرق الكبير بعد رحيلي عن النادي الأهلي، وفي وقت من الأوقات قولت إن مشكلتي كانت إني بدأت في الأهلي وبعدين مشيت، ولو حدث العكس كان هيبقى أفضل لي، نظام الأهلي مختلف عن أي نادي آخر، والنادي يوفر كل سبل الراحة والنجاح للاعبيه، عكس الأندية الآخرى التي تعاني من صعوبات كثيرة.

أحمد عادل عبد المنعم الإسماعيلي النادي الإسماعيلي القلعة الحمراء الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

الفنانة جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

اصلاح كسر مياة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد