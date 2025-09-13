أسامة حسن يرشح أسماء لـ قيادة النادي الأهلي..تفاصيل

رشح نجم الزمالك السابق أسامة حسن، أسماء لقيادة النادي الأهلي عقب خبر اعتزال محمود الخطيب.

وكتب أسامة حسن :"ربيع ياسين، مجدي عبد الغني، حسام غالي، الحضري، سيد عبد الحفيظ، حسام حسن، وإبراهيم حسن، محمد رمضان، بدر رجب، محمد عماره، هشام حنفي كل دول نجوم مخلصين للنادي الاهلي وشخصيات محترمه جدآ جدآ الحدق يفهم قصدي اي".

وكان قد علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، على قرار كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك تصريحات حسام غالي.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على «إكس»: “تصريحات كلاهما في توقيت خاطئ.. تصريح ك/ الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة، وتصريح ك/ حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي”.

وأضاف: “أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي أجنبي محترف، لـ حسام غالي أقول أطلع السلم تاتا.تاتا”.