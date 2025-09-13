قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
أحمد عادل عبد المنعم: يحيى الكومي سبب أزمة الإسماعيلي.. وأتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على أنه مستعد للعودة إلى القلعة الحمراء حتى لو فرد آمن على البوابة، مشددًا على أنه لا أحد يستطيع رفض طلب النادي الأهلي، لأن خيره على الجميع ومن ينكر ذلك فهو جاحد.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كنت قريبًا من العودة للنادي الأهلي في الفترة التي تعاقد فيها النادي مع محمود الزنفلي لكن ارتباطي بعقد مع النادي الإسماعيلي حال دون العودة، مشددًا: الأهلي حاليًا لا يحتاج حارس مرمى، الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، مصطفى شوبير حارس موهوب ومستقبل الأهلي ومنتخب مصر، ومن يشاهده يستمتع، و"سيحا" حارس واعد، لذا حراسة مرمى الأهلي في أمان لـ7 أو 8 سنوات قادمة.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية في النادي الأهلي، لكنني احترم أيضًا النادي الإسماعيلي وجماهيره ومسؤوليه الذين فتحوا لي أبواب النادي بعد تجربة الأهلي، وأتمنى مساعدة الدولة في خروج الدراويش من الأزمة الحالية، لأنه اسم عظيم ونادي كبير يمتلك تاريخ عريق ويستحق مكانة أفضل، لأنه رفع اسم مصر كثيرًا في إفريقيا.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: ليس هناك أزمة حراسة مرمى في النادي الإسماعيلي، الأزمة في القيد بشكل عام، والجماهير في الأندية الجماهيرية تريد لاعبين جدد في كل فترة انتقالات، وهو ما كان سببًا في الأزمة الحالية.

وأردف: المهندس يحيى الكومي هو سبب الأزمة الحالية بعد استقدامه لاعبين محترفين كثيرين حسب رغبة الجماهير، وبسبب عدم إعطاؤهم أموالهم قدموا شكاوى وحصلوا على أحكام بوقف القيد للنادي لمدة 3 سنوات وهو ما كان فوق طاقة وإمكانيات النادي.

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: الله يسامحه، الأمور كانت ماشية رغم المشاكل، لكن مفيش فريق في العالم عايز يقدم مستويات كبيرة ويعمل نتائج وينافس على بطولات وكل فترة قيد يجيب 10 لاعبين جدد.

