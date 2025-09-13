أحمد عادل عبد المنعم: يحيى الكومي سبب أزمة الإسماعيلي.. وأتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على أنه مستعد للعودة إلى القلعة الحمراء حتى لو فرد آمن على البوابة، مشددًا على أنه لا أحد يستطيع رفض طلب النادي الأهلي، لأن خيره على الجميع ومن ينكر ذلك فهو جاحد.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كنت قريبًا من العودة للنادي الأهلي في الفترة التي تعاقد فيها النادي مع محمود الزنفلي لكن ارتباطي بعقد مع النادي الإسماعيلي حال دون العودة، مشددًا: الأهلي حاليًا لا يحتاج حارس مرمى، الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، مصطفى شوبير حارس موهوب ومستقبل الأهلي ومنتخب مصر، ومن يشاهده يستمتع، و"سيحا" حارس واعد، لذا حراسة مرمى الأهلي في أمان لـ7 أو 8 سنوات قادمة.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية في النادي الأهلي، لكنني احترم أيضًا النادي الإسماعيلي وجماهيره ومسؤوليه الذين فتحوا لي أبواب النادي بعد تجربة الأهلي، وأتمنى مساعدة الدولة في خروج الدراويش من الأزمة الحالية، لأنه اسم عظيم ونادي كبير يمتلك تاريخ عريق ويستحق مكانة أفضل، لأنه رفع اسم مصر كثيرًا في إفريقيا.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: ليس هناك أزمة حراسة مرمى في النادي الإسماعيلي، الأزمة في القيد بشكل عام، والجماهير في الأندية الجماهيرية تريد لاعبين جدد في كل فترة انتقالات، وهو ما كان سببًا في الأزمة الحالية.

وأردف: المهندس يحيى الكومي هو سبب الأزمة الحالية بعد استقدامه لاعبين محترفين كثيرين حسب رغبة الجماهير، وبسبب عدم إعطاؤهم أموالهم قدموا شكاوى وحصلوا على أحكام بوقف القيد للنادي لمدة 3 سنوات وهو ما كان فوق طاقة وإمكانيات النادي.

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: الله يسامحه، الأمور كانت ماشية رغم المشاكل، لكن مفيش فريق في العالم عايز يقدم مستويات كبيرة ويعمل نتائج وينافس على بطولات وكل فترة قيد يجيب 10 لاعبين جدد.