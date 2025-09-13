تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

ونجح النادي الأهلي في عهد مجمود الخطيب الرئيس الحالي بـ القلغة الحمراء في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

وأثار قرار التنحي عن اسكتمال محمود الخطيب مهام عمله لقيادة النادي الأهلي في قادم الأيام لـ دواعي صحية قلق عاشقي القلعة الحمراء.

وطالب البعض بـ ضرورة إعادة بيبو الكرة المصرية النظر في قرار التنحي واستكمال مهمته تفاديا لـ حدوث أية هزات تصيب عرش الكيان الأحمر.

فيما شدد آخرون على أن الخطيب يظل دوما ضمن أساطير النادي الأهلي سواء كان على قمة الهرم الإداري للقلعة الحمراء أم خارج المنظومة الإدارية.

الكابيتانو يثير القلق داخل الأهلى



في سياق مغاير تسبب الكابيتانو حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في هزة عنيفة داخل ردهات القلعة الحمراء عقب إعلانه النية للترشح على كرسي الرئيس في قادم الإنتخابات بالتزامن مع إطلاث تصريحات نارية ضد الخطيب عقب قرار التنحي عن مهام قيادة المارد الأحمر إداريا.

وأكد حسام غالي في تصريحاته على بعض الامور التي افتقدها في العمل مع المجلس الحالي قائلا ردا على سؤال أول قرار لو أصبحت رئيس للنادي:" هختار ناس عندها انكار ذات وطموح وعايزة تشتغل شغل جماعي مش فردية وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية ".

وأشار الكابيتانو إلى غياب الدعم من الخطيب له وهو ما جاء في تغزله بإدارة صالح سليم للنادي الأهلي قائلا : " عنده شخصية الأهلي الوضوح والصراحة والرجولة يكبرك لو انت شغال معاه مايصغركش وفي ضهرك أيا كان القرار مشي التوأم ودافع عن القرار ومكنش منفرد بالقرارات ".

ولم يدافع حسام غالي عن اتهامات السلبية التى لاحقته طوال الفترة الأخيرة بل أكدها من خلال حديثه :"أنا مش قادر حاليا إني أمسك سيف ودرع وادخل المعركة دي طول عمري لحد ما خلصت كورة كنت بحارب كل الناس حواليا وبعد ما خلصت ماخدتش استراحة محارب ".

ووصلت أزمة حسام غالي مع إدارة الأهلي لـ نية الترشح لرئاسة النادي وقال : " عندي الرغبة إني ممكن أبقى رئيس لكن حاليا مش قادر أدخل المعركة دي ما ماشوفت وحاشة الموضوع ضخامة الموقف، وتكالب الجميع وصراعات كبيرة خنجر أو كتف للابني أدم إللي الناس شايفه إنه رئيس النادي

وأوضح : حاولوا يشوهوا الصورة دي وانطباع إني مانفعش أقدر أحارب جدا بس هطلع حاجات سيئة جدا ومش بحب أعمل ولا عمري أكون في موقف أني ادخل في حروب غير شريفة أو غير نزيه.

صدمة في الأهلي



في البداية أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار محمود الخطيب بعدم الترشح مجددًا لرئاسة النادي الأهلي جاء صادمًا للجميع، مشيرًا إلى أن فترة رئاسته للنادي كانت من أنجح المراحل في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات

قال رمزي عبرتصريحات تيلفزيونية أن الخطيب قاد الأهلي في فترة مليئة بالتحديات، ومع ذلك استطاع تحقيق 22 بطولة محلية وقارية إلى جانب 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

وأضاف أن ما يميز الخطيب أنه كان يرد على الانتقادات بالعمل لا بالكلام، مؤكدًا أن حصاد السنوات الثمانية الماضية كان مميزًا رغم الضغوط.

أوضح رمزي أن الأهلي شهد طفرة إنشائية ضخمة في عهد الخطيب، إلى جانب تأسيس خمس شركات جعلت النادي يسبق أندية كثيرة تعاني ماليًا. وأشار إلى أن النجاح لم يكن جهدًا فرديًا للخطيب فقط، بل نتاج عمل جماعي متكامل داخل مجلس الإدارة.



شدد رمزي أن قرار الخطيب يرجع في المقام الأول إلى حالته الصحية والضغوط الكبيرة المرتبطة بمنصب رئيس الأهلي.

وأضاف أن بيبو ربما شعر أنه حقق ما يكفي من النجاحات، ورأى أن هذا هو التوقيت المناسب للخروج من الباب الكبير بعدما وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي.



أوضح هاني رمزي على أن فريق الكرة لن يتأثر بقرار الخطيب، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يفصل بين شؤون الانتخابات والفريق.

ولفت إلي أن أي رئيس جديد سيبني على ما تحقق من نجاحات مالية وإنشائية.



وكشف هاني رمزي أن بعض الأسماء بدأت تطرح مثل طاهر أبوزيد، محمود طاهر، وياسين منصور، معتبرًا أنهم جميعًا قادرون على قيادة الأهلي.

كما أشار إلى أن سيد عبدالحفيظ لن يكون مناسبًا لعضوية المجلس، لكنه الأنسب لتولي منصب المدير الرياضي مستقبلًا لما يمتلكه من خطط لتطوير فريق الكرة.

خليفة بيبو

من جانبه رشح نجم الزمالك السابق أسامة حسن، أسماء لقيادة النادي الأهلي عقب خبر اعتزال محمود الخطيب.

وكتب أسامة حسن :"ربيع ياسين، مجدي عبد الغني، حسام غالي، الحضري، سيد عبد الحفيظ، حسام حسن، وإبراهيم حسن، محمد رمضان، بدر رجب، محمد عماره، هشام حنفي كل دول نجوم مخلصين للنادي الاهلي وشخصيات محترمه جدآ جدآ الحدق يفهم قصدي اي".

هجوم ناري



فيما علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك تصريحات حسام غالي.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على «إكس»: “تصريحات كلاهما في توقيت خاطئ.. تصريح الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة، وتصريح حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي”.

وأضاف: “أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي أجنبي محترف، لـ حسام غالي أقول أطلع السلم تاتا تاتا.

الخطيب والأهرامات

فيما وجه المخرج خالد جلال، رسالة لمنتقدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد اعتذاره عن الانتخابات المقبلة.

وكتب خالد جلال في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اوعوا تكدبوا الكدبة وتصدقوها.. الأعلام والأهرامات فوق المقارنات زي ما جمال عبدالناصر مش ها تتأثر مكانته برأي حضرتك في النكسة ولا السادات برأيك في الانفتاح ولا عبدالحليم برأيك في محمد رشدي ولا بليغ برأيك ف السنباطي ولا ام كلثوم برأيك في اسمهان ولا عبدالوهاب برأيك ف أي ملحن وهكذا”.

مش مجرد رئيس



بينما علق نجم الأهلي محمد بركات علي قرار اعتزال محمد الخطيب رنيس النادي الأهلي.

وقال محمد بركات عبر تصريحات إذاعيه :"قرار اعتذار الخطيب مفاجئ للجميع.. وهو مش مجرد رئيس للنادي ولكن " الكبير"".

وعلق الإعلامي عمرو الدرديري على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بشأن إمكانية ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء على منصب الرئيس.

و نشر الدرديري صورة حسام حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتنماعي فيسبوك و قال ا: الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.

محاولات الإنقاذ

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.

قرار متأخر

كما علق إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق على رحيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات إذاعيه:"الخطيب أعطى الأهلي لمدة ٥٠ سنة وقراره بالابتعاد تأخر كثيرا وأنا مشفق عليه تماما".

التراجع عن قرار التنحي

ووصف الإعلامي أحمد موسى قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي بأنه شكل صدمة للجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الخطيب يمثل جزءًا لا يتجزأ من مسيرة النادي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من مدينة شرم الشيخ، أن الخطيب كان يعاني من التعب ويخضع للعلاج، ومع ذلك أدى مهامه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود يتمتع بخلق عالي سواء كلاعب أو إداري، وأنه استمر في تحقيق البطولات وإسعاد ملايين الجماهير رغم التعرض لبعض الإساءات.



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بيان اعتذار الخطيب كان مفاجئًا للجماهير والإدارة، ولم يعلم به أحد، كما النادي الأهلي لا يمكن أن يُترك في منتصف الطريق، ويجب أن يكون هناك تسليم وتسلم كما جرت العادة بين رؤساء النادي السابقين".

وأكمل: "أناشد محمود الخطيب أن يتراجع عن قراره، ويترشح للانتخابات المقبلة، أو يتم تجهيز البديل المناسب، مثل خالد مرتجي أو حسام غالي، على أن يكون هناك قائد قادر على الاستمرار بالحفاظ على استقرار النادي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة وبنى استادًا جديدًا، وأن الانسحاب في هذه المرحلة لا يليق بالنادي أو بجماهيره، داعيًا الخطيب إلى قيادة القائمة المقبلة بنفسه لضمان استمرار مسيرة الإنجازات والحفاظ على استقرار النادي.

كما طالب الإعلامي مهيب عبد الهادي ، جماهير النادي الأهلي بتوجيه رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب مهيب عبد الهادي ، عبر فيسبوك: "وجه كلمة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ".

وعلق أيضا الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي رحيل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. عن القلعة الحمراء

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الرسمي بموقع الوتاصل الإجتماعي فيسبوك:"بيبو" مش مجرد أسطورة.. الخطيب جزء من ذاكرة الكرة في مصر كلها".