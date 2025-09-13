حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

رحب حزب حماة الوطن ، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بالإجماع يدعم إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، بتأييد 142 دولة.

وأكد الحزب في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار المساعي المستمرة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الحزب، إلى أن إقامة الدولة المستقلة حق أصيل للشعب الفلسطيني، والذي يعاني منذ سنوات بسبب الانتهاكات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد حزب حماة الوطن، على أهمية أن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ القرار، وعدم التباطؤ، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وجدد الحزب، تأكيده على أن استمرار الصراع في المنطقة يؤثر على جميع دول العالم، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إحلال السلام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.