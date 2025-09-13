تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

تُعد الجبنة من أكثر الأطعمة إقبالًا على موائد المصريين، إلى جانب الفول والطعمية وبعض أنواع الجبن الأخرى، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز.

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

ورغم ذلك، حذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناولها يوميًا قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة تهدد حياة الإنسان.

وقال أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، إن الجبنة رغم أنها غنية بالبروتينات المهمة لبناء الجسم وتعزيز المناعة، وتحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات مهمة مثل فيتامين B12 والكالسيوم، إلا أن تناولها بشكل يومي قد يؤدي إلى:

ـ الإصابة بـ تصلب الشرايين.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ تكوّن حصوات على الكلى.

ـ زيادة نسبة الدهون الضارة والكوليسترول.

وأوضح بوبروفسكي أن الحد الأقصى المسموح به لتناول الجبنة هو من 100 إلى 150 جرامًا يوميًا فقط، مع التأكيد على الاعتدال في استهلاكها.

أخطر أنواع الجبن على الإطلاق

من جانبها، حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، من بعض الأنواع التي قد تشكل خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى رأسها الجبن التي تحتوي على:

ـ زيت النخيل.

ـ الزيوت المهدرجة.

ـ المكسبات الصناعية والمستحلبات.

وأكدت أن أي منتجات مكتوب عليها "نباتي الدهن" يجب تجنبها فورًا، لأنها من أردأ أنواع الزيوت وتتسبب في ترسبات خطيرة على الأوعية الدموية وزيادة خطر أمراض القلب، بالإضافة إلى احتوائها على كميات مرتفعة من الأملاح.

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بضرورة التنويع في النظام الغذائي وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الجبنة أو غيرها من الأطعمة، مع اختيار الجبن الطبيعية من أماكن موثوقة وتجنب الأنواع المعلبة رديئة الجودة.