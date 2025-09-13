قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بالصور

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
آية التيجي

تُعد الجبنة من أكثر الأطعمة إقبالًا على موائد المصريين، إلى جانب الفول والطعمية وبعض أنواع الجبن الأخرى، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وطعمها المميز. 

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

ورغم ذلك، حذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناولها يوميًا قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة تهدد حياة الإنسان.

وقال أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، إن الجبنة رغم أنها غنية بالبروتينات المهمة لبناء الجسم وتعزيز المناعة، وتحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات مهمة مثل فيتامين B12 والكالسيوم، إلا أن تناولها بشكل يومي قد يؤدي إلى:

ـ الإصابة بـ تصلب الشرايين.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ تكوّن حصوات على الكلى.

ـ زيادة نسبة الدهون الضارة والكوليسترول.

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

وأوضح بوبروفسكي أن الحد الأقصى المسموح به لتناول الجبنة هو من 100 إلى 150 جرامًا يوميًا فقط، مع التأكيد على الاعتدال في استهلاكها.

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

أخطر أنواع الجبن على الإطلاق

من جانبها، حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، من بعض الأنواع التي قد تشكل خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى رأسها الجبن التي تحتوي على:

ـ زيت النخيل.

ـ الزيوت المهدرجة.

ـ المكسبات الصناعية والمستحلبات.

وأكدت أن أي منتجات مكتوب عليها "نباتي الدهن" يجب تجنبها فورًا، لأنها من أردأ أنواع الزيوت وتتسبب في ترسبات خطيرة على الأوعية الدموية وزيادة خطر أمراض القلب، بالإضافة إلى احتوائها على كميات مرتفعة من الأملاح.

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بضرورة التنويع في النظام الغذائي وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الجبنة أو غيرها من الأطعمة، مع اختيار الجبن الطبيعية من أماكن موثوقة وتجنب الأنواع المعلبة رديئة الجودة.

