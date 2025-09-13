قرار عاجل في محاكمة البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر محاكمة البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي. لجلسة 20 سبتمبر المقبل للحكم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى "خالد الرسام" لنشره الفسق والفجور بمواقع التواصل الاجتماعى عبر مقاطع تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن البلوجر خالد الرسمي يقوم بالترويج لفيديوهات خاصة به عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادش يتحدث فيه عن العلاقات غير الشرعية المحرمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.