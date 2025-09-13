قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار عاجل في محاكمة البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور

كتب محمد عبدالله :

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر محاكمة البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي. لجلسة 20 سبتمبر المقبل للحكم 

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى "خالد الرسام" لنشره الفسق والفجور بمواقع التواصل الاجتماعى عبر مقاطع تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن البلوجر خالد الرسمي يقوم بالترويج لفيديوهات خاصة به عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادش يتحدث فيه عن العلاقات غير الشرعية المحرمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

الداخلية البلوجر خالد رسام حبس البلوجر خالد رسام

