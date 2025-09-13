مهدد بالغياب.. لامين يامال يثير القلق في برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

تلقى نادي برشلونة ضربة غير متوقعة قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة، مساء غدٍ الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بعد غياب النجم الشاب لامين يامال عن التدريبات الجماعية.

ووفقًا لما أفاد به الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن يامال يعاني من انزعاجات عضلية، الأمر الذي دفع الطاقم الفني إلى استبعاده من الحصة التدريبية، والاكتفاء بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مدى جاهزيته.

وباتت مشاركة الجناح الواعد أمام فالنسيا محل شك كبير، في ظل عدم صدور قرار نهائي من الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، والذي يُتوقع أن يحسم موقف اللاعب خلال المؤتمر الصحفي المقرر اليوم.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.