صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الدوحة تستعد لاستضافة القمة العربية والإسلامية الطارئة وسط تصاعد التوترات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الدوحة، إن العاصمة القطرية تشهد حالة استنفار دبلوماسي مكثف، حيث تجرى الاستعدادات النهائية لاستقبال القمة العربية والإسلامية الطارئة التي ستنعقد خلال الساعات المقبلة. وتأتي هذه القمة في ظل توترات سياسية وأمنية متزايدة في المنطقة.

اجتماعات وزراء الخارجية تحضر البيان الختامي

أوضح الوصيف أن اجتماعات وزراء الخارجية للدول المشاركة ستبدأ خلال 24 ساعة، حيث سيناقش الوزراء مشروع البيان الختامي للقمة. ومن المتوقع أن يركز البيان على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مباني سكنية في الدوحة، مع توجيه دعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي.

اتصالات مكثفة لدعم الموقف القطري

كشف الوصيف عن استمرار الاتصالات بين كبار المسؤولين القطريين، من بينهم الشيخ تميم بن حمد، والأمير محمد بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء، بهدف تنسيق الجهود ودعم الموقف الرافض بشدة للضربات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في الدوحة.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن جميع الجهات في الدوحة تواصل العمل على تأمين وتنظيم استقبال القادة العرب والإسلاميين، مشيرًا إلى أن هذه القمة تمثل فرصة حاسمة لإعلان مواقف موحدة حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

الدوحة العاصمة القطرية القمة العربية والإسلامية

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

أرشيفية

الدوحة تستعد لاستضافة القمة العربية والإسلامية الطارئة وسط تصاعد التوترات

جانب من اللقاء

نائب وزير الصحة: مسح الأسرة المصرية يرصد أوضاع السكان في عدة مجالات

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: سباق مع الزمن استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير نوفمبر

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

