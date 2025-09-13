انقلاب تريلا محملة بتانك بوتاجاز وإصابة سائقها بطريق الرزيقات – الوادي الجديد

شهد طريق الرزيقات – الوادي الجديد حادثاً مروعاً بعدما انقلبت سيارة تريلا محملة بتانك غاز ضخم يزن 20 طن، مما أسفر عن إصابة السائق ونقله على الفور بسيارة إسعاف تابعة لإسعاف الأقصر إلى مستشفى حورس لتلقي الرعاية اللازمة قبل أن يغادرها بسلام.

الحادث وقع داخل نطاق مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، إلا أن قرب الموقع من أرمنت دفع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لإصدار توجيهات عاجلة بسرعة التدخل. وعلى الفور تحركت أجهزة المحافظة بقيادة العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبرفقته رئيس قرية الرزيقات ومدير المتابعة الميدانية، مع متابعة ميدانية دقيقة من الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب المحافظ.

قوات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة هرعت إلى المكان، وبدأت في تأمين الموقع وسط متابعة غرفة عمليات المحافظة، بينما جرى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوادي الجديد. كما حضرت قيادات أمنية من باريس، بينهم مساعد مدير الأمن ورئيس المباحث، إضافة إلى مرور باريس والحماية المدنية.

نظراً لخطورة الموقف، تم الدفع بمعدات ثقيلة من الشركات العاملة بالمنطقة، بينها ونش حمولة 50 طن من شركة جبالكو مصر، وآخر 30 طن من شركة سكر أرمنت، ليتم تعديل وضع التريلا وفصلها عن التانك ثم إعادة تركيبه على مقطورة أخرى استعداداً لتحريكه بأمان.

وبعد ساعات من العمل المتواصل، انتهت الجهود برفع التانك العملاق وتسليمه للشركة المالكة لتأمينه، بينما تحفظت مديرية أمن الوادي الجديد على التريلا والسائق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية