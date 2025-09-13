زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة

اعتبر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية إن ما تردد بشأن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية أمر يُمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام".



وأضاف لابيد في تغريدة على موقع إكس، "لقد زعزعت هذه الحكومة مكانتنا الدولية مزيجٌ قاتل من اللامسئولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم ويجب استبدالهم قبل فوات الأوان".

وقال: "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".



يذكر أن لابيد قد اتهم الحكومة الحالية بأنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل، وذلك عقب الهجوم الأشد دموية في تاريخ الدولة العبرية، في ظل استمرار احتجاز رهائن داخل قطاع غزة. واعتبر أن هذا الواقع يشكل "فشلا ذريعا" على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.