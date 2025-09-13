خطة للبنتاجون لنشر ألف جندي في لويزيانا.. وما قصة مديرية الحرب؟

أفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت، نقلاً عن وثائق عن البنتاجون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لنشر ألف جندي من الحرس الوطني في لويزيانا.

يأتي ذلك لغرض تنفيذ عمليات إنفاذ القانون في المراكز الحضرية بالولاية.



سعى الرئيس دونالد ترامب إلى جعل الجريمة قضيةً محوريةً حتى مع انخفاض معدلات جرائم العنف في العديد من مدن الولايات المتحدة.

أثارت حملته على البلديات التي يقودها الديمقراطيون احتجاجات، بما في ذلك مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص في واشنطن العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المذكرة أن الخطة ستسمح للجيش بدعم إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج، حسب تقارير.

وأضافت الصحيفة أن خطة البنتاجون تتضمن تعبئة تستمر حتى 30 سبتمبر 2026، رغم عدم تحديد تاريخ البدء.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح، الذي يعتمد على طلب من حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، وهو مثل ترامب جمهوري.

تشير خطة البنتاجون في لويزيانا إلى دراسة عملية مكثفة، حيث يُعزز أفراد الحرس الوطني وجود أجهزة إنفاذ القانون في الأحياء ذات معدلات الجريمة المرتفعة.

ويمكنهم أيضًا المساعدة في مكافحة المخدرات، وتقديم "الدعم اللوجستي والاتصالاتي" للسلطات المحلية، وفقًا للتقرير.

بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، أجرت إدارته تغييرًا مشابهًا في البيت الأبيض .

ووفقًا لمسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على الأمر، أصبحت مديرية الدفاع، وهي عنصر أساسي في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مديرية الحرب.

وفي إطار هذا التغيير، أصبح المسؤولون العاملون في هذا المكتب مديرين لشؤون الحرب، ويشرف عليهم مساعد خاص للرئيس لشؤون الحرب، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن تغيير الاسم غير معلن.