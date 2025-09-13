فريق المقاولون العرب 2012 يكتسح المقطم بـ12 هدفا في دوري براعم القاهرة

حقق فريق المقاولون العرب 2012 بداية مثيرة في دوري سوبر براعم منطقة القاهرة بتسجيله فوزا كبيرا على فريق المقطم بنتيجة 12-0.

وتألق عدد من اللاعبين خلال المباراة، وقد سجل الأهداف كل من:

- كريم رضا

- بدر أحمد

- محمود نصر

- يوسف وائل

- مالك حمدي (هاتريك)

- عبدالرحمن أحمد (هدفان)

- أحمد محفوظ

ادم طارق

محمد صلاح الشافعي

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون العرب، تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد محمود، المشرف الفني لقطاع البراعم.

قاد الفريق الكابتن أحمد السيد كمدير فني، بمساعدة الكابتن تامر عادل كمدرب، والكابتن أسامة عبدالعزيز لتدريب حراس المرمى، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن محمد البكري كأخصائي إصابات الملاعب، والكابتن أحمد الطيب كمدرب أحمال.

ويعكس هذا الانتصار الكبير الجهود المتميزة للفريق ويعزز من آمالهم في المنافسة على لقب البطولة.