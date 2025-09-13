قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي
اعترافات البلوجر لوليتا: بشتغل دعايا على تيك توك.. والمحكمة تصدر قرارها | القصة الكاملة
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
رياضة

فريق المقاولون العرب 2012 يكتسح المقطم بـ12 هدفا في دوري براعم القاهرة

فريق 2012 للمقاولون العرب
فريق 2012 للمقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب 2012 بداية مثيرة في دوري سوبر براعم منطقة القاهرة بتسجيله فوزا كبيرا على فريق المقطم بنتيجة 12-0.

وتألق عدد من اللاعبين خلال المباراة، وقد سجل الأهداف كل من:

- كريم رضا

- بدر أحمد

- محمود نصر

- يوسف وائل

- مالك حمدي (هاتريك)

- عبدالرحمن أحمد (هدفان)

- أحمد محفوظ

ادم طارق

محمد صلاح الشافعي

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون العرب، تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد محمود، المشرف الفني لقطاع البراعم.

قاد الفريق الكابتن أحمد السيد كمدير فني، بمساعدة الكابتن تامر عادل كمدرب، والكابتن أسامة عبدالعزيز لتدريب حراس المرمى، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن محمد البكري كأخصائي إصابات الملاعب، والكابتن أحمد الطيب كمدرب أحمال.

ويعكس هذا الانتصار الكبير الجهود المتميزة للفريق ويعزز من آمالهم في المنافسة على لقب البطولة.

فريق المقاولون العرب المقاولون العرب دوري سوبر منطقة القاهرة المقطم

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
كيا سبورتاج ‏موديل 2025
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
