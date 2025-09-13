أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني تحسن صحة الفنانة ⁧‫حياة الفهد‬⁩ واستقرار حالتها الطبية بعد فترة علاج مكثف، وإيقاف جهاز التنفس الاصطناعي مع تحسن المؤشرات.

وكشف الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني عن تفاصيل رحلة علاج الفنانة القديرة حياة الفهد في بيان رسمي بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وجاء في البيان أن حياة الفهد مازالت تتلقى العلاج في الكويت ولم تسافر للخارج وتم إرسال ملفها الطبي إلى لندن لتحديد حالتها الصحية والمستشفى التي ستنتقل لها قريباً.

حياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.