فن وثقافة

موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي

أعلنت ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي وفاة والدتها عبر حسابها على موقع فيسبوك وكشفت موعد ومكان تشييع الجنازة. 

وكتبت أميرة سيد مكاوي عبر فيسبوك :"الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: زينات خليل علي، وصلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر". 

فيما كتبت نادية مصطفى عبر فيسبوك :" بقلوب يملؤها الحزن والأسى، أنعى باسمى وباسم نقابة المهن الموسيقية  نقيباً ومجلساً وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة زوجة الموسيقار الكبير سيد مكاوي أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية".

واستطردت:"لقد كانت السيدة الراحلة سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم، وكان لها دور كبير فى حفظ إرثه ودعم مسيرته بكل حب ووفاء".

وأضافت:"أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار سيد مكاوي الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

ولد شيخ الملحنين سيد مكاوي في حي الناصرية بالسيدة زينب في شهر مايو من عام 1928 لأسرة شعبية وفقد بصره وهو في الثانية من عمره ولم تستطع الأسرة إنقاذه لضيق ذات اليد ما جعلها توجه نشاطه إلى حفظ القرآن وإتقان الإنشاد الديني.

ساعدته والدته في تنمية موهبته على الرغم من عدم تعليمها إلا أنها كانت تمتلك حاسة فنية وتذوقا رفيعا فقد توسمت فيه فنانا واعدا ما جعلها تشتري له أسطوانات لكبار المطربين آنذاك من بائع الروبابيكا وذلك لرخص ثمنها حيث كانت الحالة الاجتماعية لا تسمح بغير ذلك.

