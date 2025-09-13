المؤبد لعاطل يتاجر بالهيروين ويقاوم السلطات بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالهيروين المخدر، ومقاومة السلطات أثناء ضبطه ومواجهتهم باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5817 لسنة 2025 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 1540 لسنة 2025 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ا ت"، محبوس، عاطل، لأنه في يوم 30 / 3 / 2025، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف النقيب محمد عبد العزيز فهمي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنقيب عمرو مصطفي صلاح، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والقوة المرافقة لهما على تنفيذ القانون محل الإتهام الأول، وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاحا أبيضا، محل الاتهام اللاحق، وذلك للحيلولة دون ضبطه، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة".