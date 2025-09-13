ماذا يحدث لك عند المشي 150 دقيقة فى الأسبوع

يعد المشي من أسهل الرياضات التى يمكن ممارستها بدون أدوات رياضية وبدون تحمل تكلفة مالية عالية.

ووفقا لما جاء فى موقع “missionhealth” نكشف لكم أهم سبع فوائد رئيسية للمشي 150 دقيقة في الأسبوع بشكل سريع، وتشمل:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية و المشي لمدة 15 دقيقة في المتوسط30 دقيقة أو أكثر يوميًايمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني، وفقًا لمؤسسة القلب كما يساعد المشي اليومي على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.الكوليسترول الضار.



انخفاض خطر بعض أنواع السرطان

وجدت دراسة في مجلة علم الأورام السريري أن الحصول على الكمية الموصى بها من النشاط البدني الأسبوعي، من ساعتين ونصف إلى خمس ساعات من النشاط المعتدل أو من ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف من النشاط القوي وخفض بشكل كبير خطر الإصابة بسبعة من أصل 15 نوعًا من أنواع السرطانعند مقارنتها بالخمول.



وظيفة إدراكية أعلى

المشي اليومي يمكن أن يوفر لكمزيد من الطاقة، والقدرة على التحمل، والتركيز، وتحسين الأداء الإدراكي العام كما يمكن أن يقلل من خطر ضعف الإدراك مع التقدم في السن، مما يساعد على تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابةمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.



تحسين المزاج والنوم

قد يساعدك المشي اليومي على التحكم في أعراض التوتر والقلق والاكتئاب فالمشي في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس مفيد بشكل خاص لإنتاج فيتامين د في الجسم، وهو نقص شائع لدى العديد من البالغين حتى المشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة، مما قد يساعدك على الاسترخاء والحصول على نوم عالي الجودة.



مفاصل وعظام أقوى

يساعد المشي على منع تيبس المفاصل وألمها وأخذ استراحة للمشي حول المبنى مرة أو مرتين يوميًا يُسهم في تقوية العضلات والمفاصل، ويُخفف الألم المُصاحب للجلوس لفترات طويلة. كما يُقوي المشي اليومي العظام، مما يُقلل من خطر...هشاشة العظام والكسور.



إدارة الوزن

إن القيام بنزهة بعد العشاء ليس مجرد طريقة رائعة للاسترخاء والراحة قبل النوم، بل يمكن أن يساعد أيضًاانخفاض مستويات السكر في الدم، مما يمنع خطر الإصابة بمرض السكري.

المشي بعد 60 إلى 90 دقيقة من تناول الطعام يمكن أن يساعدتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة والمساعدة في إدارة الوزن.



تقوية المناعة

هل ترغب في التمتع بصحة عامة أفضل وأيام مرضية أقل والمشي بانتظام يُعزز جهاز المناعة ويُساعد على مكافحة الأمراض حيث وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الهوائيةكان عدد أيام المرض وأعراض البرد والإنفلونزا التي كان يعاني منها الأشخاص الذين مارسوا الرياضة مرة واحدة فقط في الأسبوع أقل لدى الأشخاص الذين مارسوا الرياضة مرة واحدة فقط في الأسبوع.