قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المشي حافي القدمين.. فوائد كبيرة إلا في هذه الحالة

المشي حافي القدمين.. فوائد كبيرة إلا في هذه الحالة
المشي حافي القدمين.. فوائد كبيرة إلا في هذه الحالة
عبد الفتاح تركي

فوائد المشي حافي القدمين أوصى اختصاصي جراحة العظام والقدم الألماني توماس شنايدر بالمشي حافي القدمين من حين إلى آخر، وذلك لفوائده الجمّة لصحة القدمين.

وأوضح شنايدر أن المشي حافي القدمين المشي يسمح لباطن القدمين بتجربة محفزات مختلفة كالعشب والرمل والحصى والطين، مما يحفز النهايات العصبية في باطن القدمين.

تحسين الوعي الجسدي

وتنتقل هذه المحفزات عبر النهايات العصبية في باطن القدمين إلى الدماغ، مما يساهم في تحسين الوعي الجسدي، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى وضعية أكثر استقامة.

واقرأ أيضًا:

فوائد المشي حافي القدمين

ويساعد المشي حافي القدمين أيضا على تدريب عضلات القدم، وتقلل عضلات القدم المُدرَبة من خطر الإصابة بمهماز العقب، وهو عبارة عن تعظّم مؤلم في العقب.

وعلى المدى المتوسط والطويل، يضمن المشي حافي القدمين أيضا ثباتا أفضل للمفاصل وتوازنا أفضل للجسم.

الحذر واجب

وشدد جراح العظام الألماني على ضرورة توخي الحذر عند المشي حافي القدمين في حالة تلف الأعصاب، الذي يؤدي إلى محدودية الإحساس في القدمين أو انعدامه، مشيرا إلى أن هذه الاعتلالات العصبية تعد شائعة لدى مرض السكري.

المشي حافي القدمين

وتُزيد هذه الاعتلالات من خطر الإصابة؛ نظرا لأن المصابين بها لا يلاحظون وجود أي شيء قد يشكل خطرا على باطن أقدامهم.

ولتجنب خطر الإصابة، يمكن اللجوء إلى ما يُسمى “بأحذية الأقدام الحافية”، وهي عبارة عن أحذية ذات نعل رقيق ومرن للغاية تتيح للقدمين استقبال المحفزات المختلفة من الأسطح المختلفة عبر النهايات العصبية في النعل، ولكنها على عكس المشي حافي القدمين توفر في الوقت نفسه حماية للقدمين.

المشي فوائد المشي فوائد المشي حافي القدمين المشي حافي القدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

النبي محمد

هل احتفل الصحابة بالمولد النبوي بعد موت النبي؟.. الإفتاء ترد

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد