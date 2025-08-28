لا تتجاهلها .. أسباب آلام الركبة عند الصعود والمشي

آلام الركبة عند الصعود أو المشي لها أسباب متعددة، منها ما يكون بسيطاً ومنها ما يحتاج متابعة طبية، وأبرزها:

خشونة الركبة (التهاب المفاصل التنكسي): يحدث بسبب تآكل الغضاريف مع التقدم في العمر أو الوزن الزائد.

التهابات الأوتار أو الأربطة: مثل التهاب الوتر الرضفي أو الأربطة المحيطة بالركبة نتيجة إجهاد متكرر أو رياضة عنيفة.

تمزق الغضروف الهلالي: يحدث غالباً عند حركة مفاجئة أو التواء الركبة.

لين غضروف الركبة (Chondromalacia): ضعف الغضروف تحت عظمة الصابونة، ويسبب ألماً عند صعود الدرج أو الجلوس لفترات طويلة.

إصابات رياضية: مثل التواء الركبة أو تمزق الرباط الصليبي.

ضعف العضلات المحيطة بالركبة أو مشاكل في المشي: مما يزيد الحمل على المفصل.

مشاكل في العمود الفقري أو مفصل الورك: قد تسبب آلاماً تُحسّ في الركبة.



نصائح مبدئية للتخفيف:

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفصل.

ممارسة تمارين تقوية عضلات الفخذ والركبة (بإشراف مختص).

استخدام كمادات باردة عند وجود التهاب أو تورم.

ارتداء أحذية مريحة تمتص الصدمات.

تجنب صعود الدرج بشكل متكرر أو الجلوس القرفصاء لفترات طويلة.



