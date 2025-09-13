أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة

أعلن الكثير من الفنانين والمشاهير عملهم بمهن وحرف يدوية مختلفة قبل خوض مجال الفن والشهرة، بعضهم بدأ من مهن بسيطة قد لا تخطر على البال، ووصلت إلى الطب والرياضة.

أحمد سعد

الفنان أحمد سعد كشف في تصريحات تلفزيونية، أنه عمل نقّاشًا، واشتغل في بيع الخبز وتوصيل طلبات الجيران، قبل أن يبدأ الغناء في الأفراح الشعبية.



أشرف عبد الباقي

الفنان أشرف عبد الباقي، واحد من أشهر وجوه الكوميديا، بدأ مشواره بعيدًا تمامًا عن التمثيل، فقد عمل في إدارة مصنع ألوميتال وتصنيع المطابخ والشبابيك، قبل أن يتجه إلى دراسة المسرح ويشق طريقه الفني.

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري لم تدخل الفن مباشرة، وعملت في البداية مرشدة سياحية، ثم دخلت مجال عروض الأزياء، وشاركت في مسابقات ملكة جمال مصر، قبل أن تتحول إلى مذيعة وتبدأ طريقها نحو التمثيل.



محمد عبد الرحمن

الكوميديان محمد عبد الرحمن المعروف بـ”توتا” بدأ حياته بعيدًا عن الأضواء، حيث عمل في سوبر ماركت، ومحل قطع غيار سيارات، وحتى في بنزينة على الطريق الدائري.



كما عمل في تجهيز الحفلات، من غسل الأطباق إلى ترتيب القاعات، قبل أن يلتحق بمسرح الجامعة ويكتشف موهبته.



الراحل خالد صالح

الراحل خالد صالح عاش رحلة كفاح شاقة، حيث عمل مع شقيقه في مصنع حلويات، وكان تاجرًا لفترة، قبل أن يقرر التفرغ للفن في سن متأخرة، كما خاض مهنة المحاماة لبعض الوقت.

الراحل نور الشريف

الفنان نور الشريف، بدأ حياته لاعبًا ناشئاً في نادي الزمالك، وكان يحلم بالاحتراف الكروي، قبل أن يغير مساره إلى التمثيل ويصبح رمزًا فنيًا.



الفنان يحيى الفخراني

الدكتور يحيى الفخراني درس الطب ومارس المهنة لفترة قصيرة، لكنه سرعان ما اكتشف شغفه بالفن، ليترك مساره المهني كطبيب ويتجه إلى المسرح، ومن ثم التمثيل التلفزيوني والسينمائي.