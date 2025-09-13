القرآن سر سعادتي.. رشوان توفيق: أعيش حالة تواصل روحي مع الله| خاص

كشف الفنان القدير رشوان توفيق الكثير من أسرار حياتة المهنية و الشخصية، و قال رشوان توفيق في تصريح خاص لموقع صدي البلد الاخباري: " القرآن الكريم سر سعادتي و حريص كل يوم علي قراءة القرآن الكريم و أداء الصلوات ، بحب دائما أبقى قريب من ربنا.

أضاف رشوان توفيق: بعيش حالة من التواصل الروحي مع الله، حيث أشعر بالقرب الإلهي حتى في نومي



يذكر أن تالق رشوان توفيق في رمضان 2025 في مسلسل و نقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.



