إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
فن وثقافة

القرآن سر سعادتي.. رشوان توفيق: أعيش حالة تواصل روحي مع الله| خاص

الفنان رشوان توفيق مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان القدير رشوان توفيق الكثير من أسرار حياتة المهنية و الشخصية، و قال رشوان توفيق في تصريح خاص لموقع صدي البلد  الاخباري: " القرآن الكريم سر سعادتي و حريص كل يوم علي  قراءة القرآن الكريم و أداء الصلوات ، بحب دائما أبقى قريب من ربنا.

أضاف رشوان توفيق: بعيش  حالة من التواصل الروحي مع الله، حيث أشعر بالقرب الإلهي حتى في نومي


يذكر أن تالق رشوان توفيق في رمضان 2025 في مسلسل و نقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.


 

