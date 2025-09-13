صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 13-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يعوض خسارته

وعوض سعر الذهب خسارته التي فقدها قبل قليل، ليصعد بقيمة 35 جنيه مقارنة بما كان عليه مع بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب في الصاغة اليوم

بالمقارنة بما كان عليه سعر جرام الذهب حتي ختام تعاملات أمس والتي أظهرت ثباتا دون تغيير، رغم وصوله لزيادة بلغت 35 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل أخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 4875 جنيه في الجرام

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4875 جنيه للبيع و 4890 جنيه للبيع

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5571 جنيه للبيع و 5600 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 4178 جنيه للبيع و 4200 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3250 جنيه للبيع و 3266 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 39 ألف جنيه للبيع و 39.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت تسعيرة أوقية الذهب اليوم 3643 دولار للبيع و 3644 دولار للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%.

ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع توقعات الأسواق حيال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4895 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 56 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 3643 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها عند 3675 دولارًا في 9 سبتمبر.